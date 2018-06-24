Киян попередили про зміни маршрутів трьох тролейбусів

“Із 23 години 24 червня до 6 години 25 червня 2018 року вносяться зміни у роботу тролейбусних маршрутів 25, 27, 30 у зв’язку з незакінченими роботами „Київавтодору“ з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Олени Теліги на ділянці від вул. Ольжича до просп. Степана Бандери”, — йдеться у повідомленні.

Останні відправлення у рейс за власними маршрутами:



тролейбусів № 25: від ст. м. Почайна: 22:58; 22:52, від просп. Свободи 22:05; 22:22;



тролейбусів № 27: від зал. ст. Київ-Волинський: 21:41; 21:47, від ст. м. Почайна: 22:28; 22:38;



тролейбусів № 30: від Кадетського Гаю: 22:00; 22:20, від вул. Милославська: 22:00; 22:20.



З 23 до 6 години тролейбуси ходитимуть такими маршрутами:



Маршрут № 27: “Залізнична станція “Київ-Волинський” — станція метро “Дорогожичі”;



Маршрут № 30: “Вул. Милославська — залізнична станція “Зеніт”; “Вул. Кадетський Гай — станція метро “Дорогожичі”;



Маршрут № 25: закривається.



Заїзди та виїзди тролейбусів скоригують.

Нагадаємо, у зв’язку із заходами до Дня молоді 24 червня частково перекрили вул. Володимирську.

Раніше повідомлялось, що 24 червня через масові заходи можуть обмежити вхід для пасажирів чотирьох станцій метро.