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Киян попередили про зміни маршрутів трьох тролейбусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У ніч проти 25 червня тролейбуси № 27, 30 ходитимуть зміненими маршрутами, а тролейбус № 25 взагалі у цей час не перевозитиме пасажирів. Про це повідомили у “Київпастрансі”, передає УНН.

“Із 23 години 24 червня до 6 години 25 червня 2018 року вносяться зміни у роботу тролейбусних маршрутів 25, 27, 30 у зв’язку з незакінченими роботами „Київавтодору“ з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Олени Теліги на ділянці від вул. Ольжича до просп. Степана Бандери”, — йдеться у повідомленні.

Останні відправлення у рейс за власними маршрутами:

  • тролейбусів № 25: від ст. м. Почайна: 22:58; 22:52, від просп. Свободи 22:05; 22:22;
  • тролейбусів № 27: від зал. ст. Київ-Волинський: 21:41; 21:47, від ст. м. Почайна: 22:28; 22:38;
  • тролейбусів № 30: від Кадетського Гаю: 22:00; 22:20, від вул. Милославська: 22:00; 22:20.

З 23 до 6 години тролейбуси ходитимуть такими маршрутами:

  • Маршрут № 27: “Залізнична станція “Київ-Волинський” — станція метро “Дорогожичі”;
  • Маршрут № 30: “Вул. Милославська — залізнична станція “Зеніт”; “Вул. Кадетський Гай — станція метро “Дорогожичі”;
  • Маршрут № 25: закривається.

Заїзди та виїзди тролейбусів скоригують.

Нагадаємо, у зв’язку із заходами до Дня молоді 24 червня частково перекрили вул. Володимирську.

Раніше повідомлялось, що 24 червня через масові заходи можуть обмежити вхід для пасажирів чотирьох станцій метро.

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