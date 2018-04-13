Киевлян предупредили о высоком уровне пожароопасности на выходных

"14-16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В Киеве 14-16 апреля будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Укгидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в некоторых регионах Украины.

За последние сутки подразделения ГСЧС совершили 2131 выезд на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. В результате принятых мер спасено 6 человек, 82 здания и 5 ед. автотракторной техники.