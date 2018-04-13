Киян попередили про високий рівень пожежонебезпеки на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві та Київській області з 14 по 16 квітня очікується високий, а подекуди надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
"14-16 квітня переважатиме високий (4 класу), у північних районах області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У Києві 14-16 квітня переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Укгідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в деяких регіонах України.
За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 2 131 виїзд на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. У результаті вжитих заходів врятовано 6 осіб, 82 будівлі та 5 од. автотракторної техніки.