Киевлян предупредили о сильном ветре, который сохранится до конца дня

Цитата

“В ближайший час и до конца дня 24 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр”, — говорится в сообщении.

Детали

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Дополнение

В ближайшие пять дней в Украине ожидают похолодание. По словам синоптиков, ночью ожидаются морозы от 3 до 9° мороза.