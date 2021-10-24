Киевлян предупредили о сильном ветре, который сохранится до конца дня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные власти предупреждают жителей Киева о сильном ветре 24 октября, который сохранится до конца дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Цитата
“В ближайший час и до конца дня 24 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр”, — говорится в сообщении.
Детали
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Дополнение
В ближайшие пять дней в Украине ожидают похолодание. По словам синоптиков, ночью ожидаются морозы от 3 до 9° мороза.