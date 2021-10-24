Киян попередили про сильний вітер, який утримається до кінця дня

Цитата

“У найближчу годину з утриманням до кінця дня 24 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Доповнення

У найближчі п’ять днів в Україні очікують похолодання. За словами синоптиків, вночі очікуються морози від 3 до 9° морозу.