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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Киян попередили про сильний вітер, який утримається до кінця дня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Столична влада попереджає мешканців Києва про сильний вітер 24 жовтня, який утримається до кінця дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Киян попередили про сильний вітер, який утримається до кінця дня

Цитата

“У найближчу годину з утриманням до кінця дня 24 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
• у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Доповнення

У найближчі п’ять днів в Україні очікують похолодання. За словами синоптиків, вночі очікуються морози від 3 до 9° морозу.

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