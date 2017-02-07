Киевлян предупредили о порывах ветра и метелях

В ближайшие часы 7 февраля и ночью 8 февраля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, завтра, 8 февраля, в Киеве облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем ​​- 10-12° мороза.

Напомним, как сообщал УНН, синоптики прогнозируют снижение температуры по всей территории Украины. Так, 7 февраля в Украине ожидают снижения температуры в большинстве областей в течение суток до 10-15° мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях до 17-22° мороза, в западных областях 3-8° мороза.