Киян попередили про пориви вітру і хуртовину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У найближчу годину 7 лютого з утриманням уночі 8 лютого в Києві очікуються пориви вітру, хуртовина й ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У найближчу годину 7 лютого з утриманням уночі 8 лютого в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця на дорогах.
Окрім того, як прогнозують синоптики, завтра, 8 лютого, в Києві буде хмарно з проясненням. Вдень невеликий сніг. Вітер східний 7-12 м/с. Температура вночі – 14-16 °, вдень – 10-12 °морозу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, синоптики прогнозують зниження температури по всій території України. Так, 7 лютого в Україні очікують зниження температури в більшості областей протягом доби до 10-15° морозу, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині до 17-22° морозу, в західних областях 3-8° морозу.