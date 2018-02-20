Киевлян предупредили об ограничении движения на Харьковском путепроводе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В среду 21 февраля в столице ограничат движение Харьковским путепроводом через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
“Обращаем внимание водителей, что 21 февраля с 11:00 до 19:00 будет частично ограничено движение транспорта Харьковским путепроводом через железнодорожные пути в связи с проведением ремонтных работ”, — говорится в сообщении.
Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Как сообщал УНН, на реконструкцию развязки на Киевском полукольце понадобится 8 месяцев.