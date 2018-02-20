Киян попередили про обмеження руху Харківським шляхопроводом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У середу 21 лютого в столиці обмежать рух Харківським шляхопроводом через залізничні колії. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Звертаємо увагу водіїв, що 21 лютого з 11:00 до 19:00 буде частково обмежено рух транспорту Харківським шляхопроводом через залізничні колії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт”, — сказано у повідомленні.
Водіїв закликали із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНН, на реконструкцію розв’язки на Київському півкільці знадобиться 8 місяців.