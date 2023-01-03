Киевлян предупредили о возможных звуках взрывов: продолжаются учения для саперов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Вышгородском районе Киевской области будут проходить учения для саперов, могут раздаваться взрывы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
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"На северной окраине столицы тренируются саперы. В Вышгородском районе сегодня, 3 января, проводятся учения для саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В КГВА призвали жителей сохранять спокойствие, в случае воздушной тревоги направляться к укрытию.
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Напомним, УНН писал о том, что в Вышгороде Киевской области 27 декабря 2022 провели учения саперов.