Киевлян предупредили о возможных звуках взрывов: продолжаются учения для саперов

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"На северной окраине столицы тренируются саперы. В Вышгородском районе сегодня, 3 января, проводятся учения для саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В КГВА призвали жителей сохранять спокойствие, в случае воздушной тревоги направляться к укрытию.

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Напомним, УНН писал о том, что в Вышгороде Киевской области 27 декабря 2022 провели учения саперов.