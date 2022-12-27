На північній околиці Києва сьогодні можуть чути вибухи - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Вишгороді Київської області сьогодні проводитимуть навчання саперів, у деяких громадах лунатимуть звуки вибухів, пише УНН з посиланням на сторінку Київської МВА у Telegram.
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"Сьогодні на північній околиці столиці буде гучно. У Вишгороді проводять навчання саперів, повідомляє Київська ОВА. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів. Закликаємо жителів зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.
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