На північній околиці Києва сьогодні можуть чути вибухи - КМВА

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"Сьогодні на північній околиці столиці буде гучно. У Вишгороді проводять навчання саперів, повідомляє Київська ОВА. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів. Закликаємо жителів зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ДСНС заявили, що 30% території України потенційно забруднено вибухівкою, які можуть ховатися навіть в іграшках. Рятувальники закликали батьків навчити дітей мінної безпеки.