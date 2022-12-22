30% території України потенційно забруднено вибухівкою - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Майже третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, які можуть ховатися навіть в іграшках. У ДСНС закликали батьків навчити дітей мінної безпеки, пише УНН з посиланням на Telegram ДСНС.
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"30% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, які можуть ховатися будь-де, навіть в іграшках. Тому наш обов’язок навчити дітей мінної безпеки. Розповісти, де ховаються небезпечні предмети, як виглядають та куди дзвонити, якщо їх побачили", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Спільно з партнерами з Дитячого фонду ООН рятувальники ДСНС впроваджують інформаційно-просвітницьку кампанію з мінної безпеки для маленьких українців. Про основні правила, які можуть врятувати життя, в ігровій формі розповідають на сайті Bezpeka.info.
Нагадаємо
Хорватія планує виділити майже 3 млн євро на покупку розмінувальних машин для української ДСНС.