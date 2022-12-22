Хорватія планує виділити майже 3 млн євро на розмінувальні машини для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Хорватія планує виділити майже 3 млн євро на покупку обладнання для української ДСНС. Техніка допоможе в процесах гуманітарного розмінування деокупованих територій. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.
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21 грудня відбулася зустріч заступника Міністра внутрішніх справ України Мері Акопян з Надзвичайним та повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джаміч.
“Ми вдячні за рішучу і послідовну не лише політичну солідарність Хорватської Республіки з нашою державою, а й воєнно-технічну та гуманітарну підтримку. Окрема вдячність вашій країні за прихисток та турботу, які вдалося забезпечити для українських громадян, котрі вимушено покинули територію рідної держави. Ми знаємо, що Хорватія надала в час воєнної агресії росії тимчасовий захист для 19 тисяч громадян України”, — зазначила у своєму зверненні до пані Джаміч заступник Міністра внутрішніх справ.
Акопян наголосила, що наразі Україна потребує партнерської допомоги у посиленні стійкості до викликів, які нам готує війна у зимовий період в умовах посилених обстрілів росією об’єктів енергетичної інфраструктури. Власне, йшлося про можливості Хорватії щодо сприяння в укомплектуванні критично важливих на сьогодні пунктів незламності, розгортання додаткових локацій гуманітарної підтримки українців. Ще один надзвичайний безпековий виклик, з яким потенційно нам здатна допомогти впоратися Хорватія, це заходи з розмінування на деокупованих територіях.
Джаміч запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.
З цією метою хорватська сторона планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для потреб України розмінувальних машин.
Нагадаємо
Учасники саміту ЄС прийняли рішення наростити військову підтримку України, зокрема засобами протиповітряної оборони та надання додаткових можливостей для розмінування територій.