ППО та розмінування: учасники саміту ЄС вирішили наростити військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Учасники саміту ЄС прийняли рішення наростити військову підтримку України, зокрема засобами протиповітряної оборони та надання додаткових можливостей для розмінування територій. Про це пише УНН з посиланням на ухвалений за підсумками саміту документ.
Цитата
“ЄС залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги на підтримку України, а також шляхом посилення двосторонньої підтримки, зокрема у сфері протиповітряної оборони та розмінування”, — зазначається в документі.
Крім цього, згадується подальша робота з метою використання заморожених у ЄС російських активів для відновлення України та з метою відшкодування завданих їй збитків.
“Європейська рада вітає посилення обмежувальних заходів ЄС проти рф, зокрема через дев’ятий пакет обмежувальних заходів ЄС та обмеження міжнародних цін на нафту. Європейський союз готовий і надалі посилювати обмежувальні заходи”, — йдеться в документі.
Деталі
Як зазначили лідери держав ЄС, вони продовжуватимуть посилення колективного тиску на росію з метою припинення її агресивної війни та виведення її військ з України.
Вони також додали, що готові підтримати ініціативу України щодо досягнення справедливого миру і що “на сьогодні росія не продемонструвала жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру”.
Глави держав і урядів ЄС наголосили на важливості того, щоб санкції ефективного впроваджувалися, а їх обхід був неможливим. Вони вкотре закликали всі країни приєднатися до санкцій ЄС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейська Рада остаточно затвердила 18 млрд євро на 2023 рік для України