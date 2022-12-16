ПВО и разминирование: участники саммита ЕС решили нарастить военную помощь Украине

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“ЕС остается преданным оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС из военной помощи на поддержку Украины, а также путем усиления двусторонней поддержки, в частности в сфере противовоздушной обороны и разминирования”, — отмечается в документе.

Кроме этого, упоминается дальнейшая работа с целью использования замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины и с целью возмещения причиненного ей ущерба.

“Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС против рф, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничение международных цен на нефть. Европейский союз готов и в дальнейшем усиливать ограничительные меры”, — говорится в документе.

Детали

Как отметили лидеры государств ЕС, они будут продолжать усиление коллективного давления на россию с целью прекращения ее агрессивной войны и выведения ее войск из Украины.

Они также добавили, что готовы поддержать инициативу Украины по достижению справедливого мира и что “на сегодня россия не продемонстрировала никакой подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру”.

Главы государств и правительств ЕС отметили важность того, чтобы санкции эффективного внедрялись, а их обход был невозможен. Они еще раз призвали все страны присоединиться к санкциям ЕС.

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