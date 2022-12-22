Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на разминировочные машины для Украины

ukru
Эксклюзив
16:00 • 14614 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 76604 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 108920 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104607 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100240 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81519 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109830 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135577 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122810 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136351 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 67111 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 114040 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128914 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125752 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110429 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223586 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254218 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193069 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198722 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 51760 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110433 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117306 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125033 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140257 просмотра
Актуальное
Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на разминировочные машины для Украины

Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на разминировочные машины для Украины

Киев • УНН

 • 405045 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на покупку оборудования для украинской ГСЧС. Техника поможет в процессах гуманитарного разминирования деоккупированных территорий. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.

 

Детали

21 декабря состоялась встреча заместителя Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян с Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Хорватия в Украине Аницей Джамич.

“Мы благодарны за решительную и последовательную не только политическую солидарность Хорватской Республики с нашим государством, а и военно-техническую и гуманитарную поддержку. Отдельная благодарность вашей стране за убежище и заботу, которую удалось обеспечить для украинских граждан, вынужденно покинувших территорию родного государства. Мы знаем, что Хорватия предоставила в время военной агрессии россии временную защиту для 19 тысяч граждан Украины”, — отметила в своем обращении к госпожа Джамич заместитель Министра внутренних дел.

Акопян подчеркнула, что сейчас Украина нуждается в партнерской помощи в усилении устойчивости к вызовам, которые нам готовит война в зимний период в условиях усиленных обстрелов россией объектов энергетической инфраструктуры. Собственно, речь шла о возможностях Хорватии по содействию в укомплектовании критически важных на сегодня пунктов несокрушимости, развертыванию дополнительных локаций гуманитарной поддержки украинцев. Еще один чрезвычайный вызов безопасности, с которым потенциально нам способна помочь справиться Хорватия, это меры по разминированию на деоккупированных территориях.

Джамич заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления для ГСЧС специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования.

С этой целью хорватская сторона планирует направить почти 3 млн евро на приобретение для нужд Украины разминировочных машин.

Напомним 

Участники саммита ЕС приняли решение нарастить военную поддержку Украины, в частности, средствами противовоздушной обороны и предоставления дополнительных возможностей для разминирования территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы