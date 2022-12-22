Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на разминировочные машины для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на покупку оборудования для украинской ГСЧС. Техника поможет в процессах гуманитарного разминирования деоккупированных территорий. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.
Детали
21 декабря состоялась встреча заместителя Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян с Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Хорватия в Украине Аницей Джамич.
“Мы благодарны за решительную и последовательную не только политическую солидарность Хорватской Республики с нашим государством, а и военно-техническую и гуманитарную поддержку. Отдельная благодарность вашей стране за убежище и заботу, которую удалось обеспечить для украинских граждан, вынужденно покинувших территорию родного государства. Мы знаем, что Хорватия предоставила в время военной агрессии россии временную защиту для 19 тысяч граждан Украины”, — отметила в своем обращении к госпожа Джамич заместитель Министра внутренних дел.
Акопян подчеркнула, что сейчас Украина нуждается в партнерской помощи в усилении устойчивости к вызовам, которые нам готовит война в зимний период в условиях усиленных обстрелов россией объектов энергетической инфраструктуры. Собственно, речь шла о возможностях Хорватии по содействию в укомплектовании критически важных на сегодня пунктов несокрушимости, развертыванию дополнительных локаций гуманитарной поддержки украинцев. Еще один чрезвычайный вызов безопасности, с которым потенциально нам способна помочь справиться Хорватия, это меры по разминированию на деоккупированных территориях.
Джамич заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления для ГСЧС специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования.
С этой целью хорватская сторона планирует направить почти 3 млн евро на приобретение для нужд Украины разминировочных машин.
Напомним
Участники саммита ЕС приняли решение нарастить военную поддержку Украины, в частности, средствами противовоздушной обороны и предоставления дополнительных возможностей для разминирования территорий.