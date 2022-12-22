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30% территории Украины потенциально загрязнены взрывчаткой - ГСЧС

30% территории Украины потенциально загрязнены взрывчаткой - ГСЧС

Киев • УНН

 • 424754 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Почти треть территории Украины  потенциально загрязнена взрывоопасными предметами, которые могут прятаться даже в игрушках. В ГСЧС призывали родителей научить детей минной безопасности, пишет УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Цитата

"30% территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами, которые могут прятаться где угодно, даже в игрушках. Поэтому наша обязанность научить детей минной безопасности. Рассказать, где прячутся опасные предметы, как выглядят и куда звонить, если их увидели", - говорится в сообщении.

Детали

Совместно с партнерами из Детского фонда ООН спасатели ГСЧС внедряют информационно-просветительскую кампанию по минной безопасности для маленьких украинцев. Об основных правилах, которые могут спасти жизнь, в игровой форме рассказывают на сайте Bezpeka.info.

Напомним

Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на покупку разминочных машин для украинской ГСЧС.

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