30% территории Украины потенциально загрязнены взрывчаткой - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Почти треть территории Украины потенциально загрязнена взрывоопасными предметами, которые могут прятаться даже в игрушках. В ГСЧС призывали родителей научить детей минной безопасности, пишет УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС.
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"30% территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами, которые могут прятаться где угодно, даже в игрушках. Поэтому наша обязанность научить детей минной безопасности. Рассказать, где прячутся опасные предметы, как выглядят и куда звонить, если их увидели", - говорится в сообщении.
Детали
Совместно с партнерами из Детского фонда ООН спасатели ГСЧС внедряют информационно-просветительскую кампанию по минной безопасности для маленьких украинцев. Об основных правилах, которые могут спасти жизнь, в игровой форме рассказывают на сайте Bezpeka.info.
Напомним
Хорватия планирует выделить почти 3 млн евро на покупку разминочных машин для украинской ГСЧС.