Киян попередили про можливі звуки вибухів: тривають навчання для саперів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Вишгородському районі на Київщині проходитимуть навчання для саперів, можуть лунати вибухи. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
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"На північній околиці столиці тренуються сапери. У Вишгородському районі сьогодні, 3 січня, проводиться навчання для саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.
У КМВА закликали жителів зберігати спокій, у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.
Доповнення
Нагадаємо, УНН писав про те, що у Вишгороді Київської області 27 грудня 2022 року провели навчання саперів.