Киян попередили про можливі звуки вибухів: тривають навчання для саперів

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"На північній околиці столиці тренуються сапери. У Вишгородському районі сьогодні, 3 січня, проводиться навчання для саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів", - ідеться у повідомленні.

У КМВА закликали жителів зберігати спокій, у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Доповнення

Нагадаємо, УНН писав про те, що у Вишгороді Київської області 27 грудня 2022 року провели навчання саперів.