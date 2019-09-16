Китобойное судно затонуло в реке Конго: без вести пропали более 30 человек

По данным полиции, спасены 76 пассажиров китобойной лодки — судна с плоским дном, который используют для перевозки людей по озерам и рекам. В результате аварии по меньшей мере 34 человека могли утонуть.

Лодка направлялась в столицу Демократической Республики Конго Киншаса из провинции Май-Ндомбе.

Причина аварии пока неизвестна. Также маловероятно, что пассажиры были оснащены спасательными жилетами, пишет издание.

Отмечено, что аварии на водных путях в ДР Конго являются распространенным явлением, зачастую вызываемым перегрузкой и небезопасностью судов. Кроме того, многие пассажиры на борту китобойных лодок, длина которых достигает 40 м, часто не умеют плавать.

Напомним, подобный инцидент произошел недавно в Индии. По меньшей мере 12 человек утонули и еще более 20 человек считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания моторной лодки с туристами на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш.