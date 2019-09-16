Китобійне судно затонуло в річці Конго: безвісти зникли понад 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Човен, що перевозив пасажирів річкою Конго, перекинулася на шляху до столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса, в результаті чого зниклими безвісти вважаються, щонайменше, 34 людини. Про це повідомляє УНН, посилаючись на BBC.
За даними поліції, врятовані 76 пасажирів китобійного човна - судна з плоским дном, який використовують для перевезення людей озерами та річкам. В результаті аварії щонайменше 34 людини могли потонути.
Човен прямувала до столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса з провінції Май-Ндомбе.
Причина аварії поки невідома. Також малоймовірно, що пасажири були оснащені рятувальними жилетами, пише видання.
Зазначено, що аварії на водних шляхах у ДР Конго є поширеним явищем, найчастіше викликається перевантаженням і небезпечністю суден. Крім того, багато пасажирів на борту китобійних човнів, довжина яких сягає 40 м, часто не вміють плавати.
Нагадаємо, подібний інцидент стався нещодавно в Індії. Щонайменше 12 людей потонули і ще більш ніж 20 осіб вважаються зниклими безвісти в результаті перекидання моторного човна з туристами на річці Годавари в штаті Андхра-Прадеш.