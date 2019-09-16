В результате опрокидывания лодки с туристами в Индии погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По меньшей мере 12 человек утонули и еще более 20 человек считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания в воскресенье моторной лодки с туристами на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. Как сообщает газета Times of India, на борту судна находились около 60 человек, около 20 из них спасены, передает УНН.
Трагедия произошла в районе села Девипатнам. К поиску пропавших привлечены спасатели и вертолеты. Перевернулась лодка принадлежала местному туристическому департамента.
13 сентября на озере в штате Мадхья-Прадеш во время религиозного праздника перевернулась лодка, в результате 11 человек погибли.
Напомним, по меньшей мере семь человек стали жертвами катастрофы самолета на западе Колумбии.