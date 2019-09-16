В результаті перекидання човна з туристами в Індії загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Щонайменше 12 людей потонули і ще понад 20 осіб вважаються зниклими без вісті в результаті перекидання в неділю моторного човна з туристами на річці Годавари в штаті Андхра-Прадеш. Як повідомляє газета Times of India, на борту судна перебували близько 60 осіб, близько 20 з них врятовані, передає УНН.
Трагедія сталася в районі села Девіпатнам. До пошуку зниклих залучені рятувальники та вертольоти. Перевернулася човен належала місцевому туристичному департаменту.
13 вересня на озері в штаті Мадх’я-Прадеш під час релігійного свята перекинувся човен, в результаті 11 людей загинули.
Нагадаємо, щонайменше семеро людей стали жертвами катастрофи літака на заході Колумбії.