Внаслідок падіння літака на заході Колумбії загинуло 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Щонайменше семеро людей стали жертвами катастрофи літака на заході Колумбії. Про це в неділю повідомила газета El Tiempo, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався в другій половині дня неділі в місті Попаян (столиця департаменту Каука). Двомоторний літак вилетів в сторону муніципалітету Лопес-де-Міка, проте через декілька хвилин після зльоту він впав на житловий квартал. З дев’яти чоловік, що знаходилися на борту, загинули семеро, в тому числі обидва пілоти.
Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні.
Зазначається, що на місце аварії вже виїхали фахівці, щоб почати розслідування. Причина падіння літака поки не відома.
Нагадаємо, легкомоторний літак аварійно сів на Чернігівщині.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В результаті падіння легкомоторного літака на будинок в США загинула одна людина