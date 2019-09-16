В результате падения самолета на западе Колумбии погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел во второй половине дня воскресенья в городе Попаян (столица департамента Каука). Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Мика, однако через несколько минут после взлета он упал на жилой квартал. Из девяти человек, находившихся на борту, погибли семеро, в том числе оба пилота.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Отмечается, что на место аварии уже выехали специалисты, чтобы начать расследование. Причина падения самолета пока не известна.
Напомним, легкомоторный самолет аварийно сел на Черниговщине.
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