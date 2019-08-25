Китайский луноход "Юйту-2" возобновил свою работу по изучению Луны

Как отмечается на официальной странице организации, аппарат вышел из спящего режима в субботу, а через сутки активизировался автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4".

"В течение ближайшего лунного дня, который продлится два земных недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучения окружающего ландшафта. Среди поставленных перед ним задач - анализ структуры почвы на наличие полезных ископаемых, замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на природном спутнике Земли преодолел 271 м.