Китайский луноход "Юйту-2" возобновил свою работу по изучению Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Центр по исследованию Луны и космических программ Национального космического управления КНР сообщил, что китайский луноход "Юйту-2" возобновил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли, передает УНН.
Как отмечается на официальной странице организации, аппарат вышел из спящего режима в субботу, а через сутки активизировался автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4".
"В течение ближайшего лунного дня, который продлится два земных недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучения окружающего ландшафта. Среди поставленных перед ним задач - анализ структуры почвы на наличие полезных ископаемых, замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на природном спутнике Земли преодолел 271 м.