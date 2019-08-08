Китайський місяцехід "Юйту-2" подолав 271 м по зворотній стороні Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Китайський місяцехід “Юйту-2” — складова частина судна, що сіло 3 січня на зворотній стороні Місяця апарату “Чан’е-4” — за сім місяців роботи на природному супутнику Землі подолав 271 м. Про це повідомило в четвер агентство Xinhuanet, передає УНН.
За його даними, в середу о 17:00 і 17:50 за пекінським часом (12:00 і 12:50 за київським часом) автоматичний посадочний модуль “Чан’е-4” і місяцехід “Юйту-2” перейшли в сплячий режим після завершення чергового місячного дня (триває близько 14 земних діб).
Відзначається, що в денний час місяцехід продовжив слідувати по заданому маршруту, виконував завдання з зондування місцевості, вивчав ландшафт, структуру ґрунту і вимірював місцевий рівень нейтронної радіації, випромінюваної зірками.
У повідомленні вказується, що “Чан’е-4” і “Юйту-2” знаходяться в нормальному робочому стані. Місяцехід продовжить виконувати свої функції після завершення місячної ночі через 14 земних днів.
Апарат “Чан’е-4” був запущений з космодрому Січан в провінції Сичуань 8 грудня 2018 року. Основне завдання проекту “Чан’е-4”, що складається з автоматичного посадкового модуля і місяцеходу, полягає в дослідженні зворотного боку природного супутника Землі. 3 січня “Чан’е-4” успішно сів на Місяць, а вже через годину з невеликим зробив перший в світі знімок поверхні її зворотної сторони з близької відстані.