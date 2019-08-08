Китайский луноход "Юйту-2" преодолел 271 м по обратной стороне Луны

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 93352 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100286 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129163 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128613 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130606 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153178 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151135 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Китайский луноход "Юйту-2" преодолел 271 м по обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" преодолел 271 м по обратной стороне Луны

Киев  •  УНН

 • 21558 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на природном спутнике Земли преодолел 271 м. Об этом сообщил в четверг агентство Xinhuanet, передает УНН.

По его данным, в среду в 17:00 и 17:50 по пекинскому времени (12:00 и 12:50 по киевскому времени) автоматический посадочный модуль “Чанъэ-4” и луноход “Юйту-2” перешли в спящий режим после завершения очередного лунного дня (длится около 14 земных суток).

Отмечается, что в дневное время луноход продолжил следовать по заданному маршруту, выполнял задачи по зондированию местности, изучал ландшафт, структуру почвы и измерял местный уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.

В сообщении указывается, что “Чанъэ-4” и “Юйту-2” находятся в нормальном рабочем состоянии. Луноход продолжит выполнять свои функции после завершения лунной ночи через 14 земных дней.

Аппарат “Чанъэ-4” был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря 2018. Основная задача проекта “Чанъэ-4”, состоящий из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января “Чанъэ-4” успешно сел на Луну, а уже через час с небольшим сделал первый в мире снимок поверхности ее обратной стороны с близкого расстояния.

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