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Китайський місяцехід "Юйту-2" відновив свою роботу з вивчення Місяця

Китайський місяцехід "Юйту-2" відновив свою роботу з вивчення Місяця

Київ • УНН

 • 23298 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Центр з дослідження Місяця і космічних програм Національного космічного управління Китайської Народної Республіки повідомив, що китайський місяцехід "Юйту-2" відновив роботу з вивчення зворотного боку природного супутника Землі, передає УНН.

Як зазначається на офіційній сторінці організації, апарат вийшов із сплячого режиму в суботу, а через добу активізувався автоматичний посадочний модуль "Чан'е-4".

"Протягом найближчого місячного дня, який триватиме два земні тижні, місяцехід продовжить астрономічні вимірювання і вивчення навколишнього ландшафту. Серед поставлених перед ним завдань - аналіз структури грунту на наявність корисних копалин, замір рівня нейтронної радіації, випромінюваної зірками", – йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що китайський місяцехід "Юйту-2" — складова частина судна, що сіло 3 січня на зворотній стороні Місяця апарату "Чан’е-4" — за сім місяців роботи на природному супутнику Землі подолав 271 м.

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