Китайские военные учения "безответственные" - президент Тайваня

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«Безответственно не только для Тайваня, но и для международного сообщества», — сказала она об учениях.

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Требуя, чтобы Пекин был «рациональным и сдержанным», Цай заявила в видеообращении, что Тайвань не будет стремиться к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Китаем, но подчеркнула, что он будет защищать свой суверенитет, поскольку Народно-освободительная армия продолжает серию нападений.

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Китайские военные начали обширные воздушные и морские учения в водах, окружающих Тайвань, вскоре после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на остров, вызвавший гнев Пекина.

Очередные учения Китая с боевой стрельбой вокруг острова будут продолжаться до воскресенья.

По данным Минобороны Японии, четыре китайских ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии после пролета над Тайванем.