Китайские военные учения "безответственные" - президент Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Тайваня Цай Инвэнь раскритиковала военные учения Китая у берегов самоуправляющегося острова. Об этом УНН пишет со ссылкой на NDTV.
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«Безответственно не только для Тайваня, но и для международного сообщества», — сказала она об учениях.
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Требуя, чтобы Пекин был «рациональным и сдержанным», Цай заявила в видеообращении, что Тайвань не будет стремиться к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Китаем, но подчеркнула, что он будет защищать свой суверенитет, поскольку Народно-освободительная армия продолжает серию нападений.
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Китайские военные начали обширные воздушные и морские учения в водах, окружающих Тайвань, вскоре после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на остров, вызвавший гнев Пекина.
Очередные учения Китая с боевой стрельбой вокруг острова будут продолжаться до воскресенья.
По данным Минобороны Японии, четыре китайских ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии после пролета над Тайванем.