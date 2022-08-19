Китайські військові навчання "безвідповідальні" - президент Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Тайваню Цай Інвень розкритикувала військові навчання Китаю біля берегів самоврядного острова. Про це УНН пише з посиланням на NDTV.
Цитата
«Безвідповідально не тільки для Тайваню, а й для міжнародної спільноти», — сказала вона про навчання.
Деталі
Вимагаючи, щоб Пекін був «раціональним і стриманим», Цай заявила у відеозверненні, що Тайвань не прагнутиме подальшої ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, але підкреслила, що він захищатиме свій суверенітет, оскільки Народно-визвольна армія продовжує серію нападів.
Додамо
Китайські військові розпочали великі повітряні та морські навчання у водах, що оточують Тайвань, незабаром після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі завершила візит на острів, що викликав гнів Пекіна.
Чергові навчання Китаю з бойовою стріляниною навколо острова триватимуть до неділі.
За даними Міноборони Японії, чотири китайські ракети впали у винятковій економічній зоні Японії після прольоту над Тайванем.