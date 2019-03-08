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Китайские инвесторы выделят 15 млрд евро на строительство тоннеля Хельсинки-Таллинн

Китайские инвесторы выделят 15 млрд евро на строительство тоннеля Хельсинки-Таллинн

Киев  •  УНН

 • 12396 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Китайская корпорация Touchstone Capital Partners Ltd выделит 15 млрд евро на строительство подводного железнодорожного тоннеля между Финляндией и Эстонией. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте компании FinEst Bay Area, занимающейся проектом, передает УНН.

"Мы очень довольны переговорами и достигнутого соглашения. В Touchstone большой опыт в финансировании подобных крупных частных инфраструктурных проектов", - приводятся в заявлении слова представителя компании FinEst Bay Area.

Отмечается также, что детали финансирования будут согласованы в ближайшие полгода. Инвестиции китайского фонда станут дополнением к 100 млн евро инвестиций, полученным FinEst Bay Area в конце 2018 года от компании из Объединенных Арабских Эмиратов ARJ Holding LLC, говорится в пресс-релизе.

Компания FinEst Bay Area была создана финским бизнесменом Питером Вестербаки для проектирования и строительства железнодорожного тоннеля Хельсинки-Таллинн.

Ожидается, что первый скоростной поезд, способный разгоняться до 350 км/ч, отправится по тоннелю 24 декабря 2024. Купив билет за 50 евро, пассажир потратит на дорогу от Таллинна до Хельсинки около 20 минут.

Согласно опубликованному в начале 2018 ТЭО проекта, тоннель протяженностью около 100 км присоединится к Rail Baltica - железные дороги европейской колеи, которая до 2026 года свяжет Таллин с Варшавой. Стоимость строительства предварительно оценивается в 15 млрд - 20 млрд евро.

В настоящее время доехать от Хельсинки в Таллинн можно, в частности, по 2:00 на пароме.

Как сообщал УНН, норвежское правительство предлагает проект инфраструктуры стоимостью 40 млрд долл. для замены паромов, мостов и обычных горных тоннелей тем, что может стать первым в мире "плавучим туннелем".

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