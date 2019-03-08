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Китайські інвестори виділять 15 млрд євро на будівництво тунелю Гельсінкі-Таллінн

Китайські інвестори виділять 15 млрд євро на будівництво тунелю Гельсінкі-Таллінн

Київ • УНН

 • 12397 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Китайська корпорація Touchstone Capital Partners Ltd виділить 15 млрд євро на будівництво підводного залізничного тунелю між Фінляндією і Естонією. Відповідну заяву було опубліковано в п’ятницю на сайті компанії FinEst Bay Area, що займається проектом, передає УНН.

“Ми дуже задоволені переговорами і досягнутої угоди. У Touchstone великий досвід у фінансуванні подібних великих приватних інфраструктурних проектів”, — наводяться в заяві слова представника компанії FinEst Bay Area.

Відзначається також, що деталі фінансування будуть узгоджені в найближчі півроку. Інвестиції китайського фонду стануть доповненням до 100 млн євро інвестицій, отриманим FinEst Bay Area в кінці 2018 роки від корпорації з Об’єднаних Арабських Еміратів ARJ Holding LLC, зазначено в прес-релізі.

Компанія FinEst Bay Area була створена фінським бізнесменом Пітером Вестербакі для проектування і будівництва залізничного тунелю Гельсінкі-Таллінн.

Очікується, що перший швидкісний поїзд, здатний розганятися до 350 км/год, відправиться по тунелю 24 грудня 2024 року. Купивши квиток за 50 євро, пасажир витратить на дорогу від Таллінна до Гельсінкі близько 20 хвилин.

Відповідно до опублікованого на початку 2018 року ТЕО проекту, тунель протяжністю близько 100 км приєднається до Rail Baltica — залізниці європейської колії, яка до 2026 року зв’яже Таллінн з Варшавою. Вартість будівництва попередньо оцінюється в 15 млрд — 20 млрд євро.

В даний час доїхати від Гельсінкі до Таллінна можна, зокрема, за дві години на поромі.

Як повідомляв УНН, норвезький уряд пропонує проект інфраструктури вартістю 40 млрд дол. для заміни поромів, мостів і звичайних гірських тунелів тим, що може стати першим в світі “плавучим тунелем”.

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