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Китайские исследователи создали систему искусственного интеллекта, которая прогнозирует движение океанских течений

Киев • УНН

 • 1181698 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Китайские ученые сделали систему инверсии и прогнозирования на основе искусственного интеллекта для индонезийского сквозного потока (ITF). Она может создавать прогнозы об океанских течениях на семь месяцев вперед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Китайские исследователи создали систему искусственного интеллекта, которая прогнозирует движение океанских течений

Детали

ITF служит главной ветвью глобального конвейера тепла и соли, перемещая воды верхних слоев океана из Тихого океана в Индийский через индонезийские моря.

Отмечается, что ранее у исследователей не было идеальных способов прогнозирования ITF из-за погрешностей моделей в существующих системах численного моделирования.

Ученые из Института океанологии Академии наук Китая и Нанкинского университета информационных наук и технологий в новом исследовании использовали спутниковые данные и модели на основе искусственного интеллекта для создания системы инверсии и прогнозирования для ITF.

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Исследователи использовали высоту поверхности моря между бассейнами Индийского и Тихого океанов для разработки своей модели искусственного интеллекта и снабдили модель наборами океанических данных.

Позже они ввели в систему спутниковые данные, собранные в период с 1993 по 2021 год, чтобы воссоздать ITF за этот период. Результаты полностью соответствовали международно признанным данным полевых наблюдений ITF. Между тем система с искусственным интеллектом также может делать достоверные прогнозы на семь месяцев вперед.

Напомним 

Ученые заявили, что участники исследования не смогли отличить, какой стих сгенерирован искусственным интеллектом, а какой создан человеком.

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