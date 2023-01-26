Китайские исследователи создали систему искусственного интеллекта, которая прогнозирует движение океанских течений

Детали

ITF служит главной ветвью глобального конвейера тепла и соли, перемещая воды верхних слоев океана из Тихого океана в Индийский через индонезийские моря.

Отмечается, что ранее у исследователей не было идеальных способов прогнозирования ITF из-за погрешностей моделей в существующих системах численного моделирования.

Ученые из Института океанологии Академии наук Китая и Нанкинского университета информационных наук и технологий в новом исследовании использовали спутниковые данные и модели на основе искусственного интеллекта для создания системы инверсии и прогнозирования для ITF.

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Исследователи использовали высоту поверхности моря между бассейнами Индийского и Тихого океанов для разработки своей модели искусственного интеллекта и снабдили модель наборами океанических данных.

Позже они ввели в систему спутниковые данные, собранные в период с 1993 по 2021 год, чтобы воссоздать ITF за этот период. Результаты полностью соответствовали международно признанным данным полевых наблюдений ITF. Между тем система с искусственным интеллектом также может делать достоверные прогнозы на семь месяцев вперед.

Напомним

Ученые заявили, что участники исследования не смогли отличить, какой стих сгенерирован искусственным интеллектом, а какой создан человеком.