Китайські дослідники створили систему штучного інтелекту, яка прогнозує рух океанських течій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Китайські вчені зробили систему інверсії та прогнозування на основі штучного інтелекту для індонезійського наскрізного потоку (ITF). Вона може створювати прогнози про океанські течії на сім місяців вперед. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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ITF служить головною гілкою глобального конвеєра тепла і солі, переміщаючи води верхніх шарів океану з Тихого океану до Індійського через індонезійські моря.
Наголошується, що раніше у дослідників не було ідеальних способів прогнозування ITF через похибки моделей в існуючих системах чисельного моделювання.
Вчені з Інституту океанології Академії наук Китаю та Нанкінського університету інформаційних наук та технологій у новому дослідженні використовували супутникові дані та моделі на основі штучного інтелекту для створення системи інверсії та прогнозування для ITF.
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Дослідники використали висоту поверхні моря між басейнами Індійського та Тихого океанів для розробки своєї моделі штучного інтелекту та забезпечили модель наборами океанічних даних.
Пізніше вони ввели в систему супутникові дані, зібрані в період з 1993 по 2021 рр., щоб відтворити ITF за цей період. Результати повністю відповідали міжнародно визнаним даним польових спостережень ITF. Тим часом система зі штучним інтелектом також може робити достовірні прогнози на сім місяців уперед.
Нагадаємо
Вчені заявили, що учасники дослідження не змогли відрізнити, який вірш згенерований штучним інтелектом, а який створений людиною.