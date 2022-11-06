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Вчені заявили, що учасники дослідження не змогли відрізнити, який вірш згенерований штучним інтелектом, а який створений людиною

Вчені заявили, що учасники дослідження не змогли відрізнити, який вірш згенерований штучним інтелектом, а який створений людиною

Київ • УНН

 • 587688 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вчені з Кіотського університету (Японія) виявили, що люди не можуть відрізнити хайку, створене людиною, від творів згенерованих штучним інтелектом (ШІ). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mainichi.

Деталі

Штучний інтелект може створювати вірші хайку настільки високого рівня, що люди не можуть відрізнити твори, створені людиною, від творів, згенерованих ШІ, заявили японські дослідники.

"Ці результати свідчать про те, що співпраця людини та штучного інтелекту сприяє кращій творчості у створенні хайку" - йдеться у підсумках дослідження.

Учасники дослідження оцінювали хайку, що відображалися на екрані комп’ютера за шкалою з семи балів за такими критеріями, як, наприклад, чи відчували вони "красу" творів. Хайку, створені штучним інтелектом, отримали найвищу оцінку в 4,56 бала. Твори поетів - 4,15 бала.

Також учасників запитали, чи кожне хайку створено людиною чи штучним інтелектом, і результати показали, що вони не можуть їх розрізнити.

За словами вчених, результати експерименту свідчать про психологічний ефект під назвою "відраза до алгоритму", коли люди думають, що якісні роботи створені людьми. У той час дослідження показало тенденцію учасників помилково вважати, що хайку, яке було складене ШІ й отримало високі бали, насправді ж було створеним людьми.

Довідка 

Хайку — жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш на основі першої півстрофи танка, що складається з 17 складів (5-7-5) і відрізняється простотою поетичної мови, свободою викладу.

Нагадаємо 

У Колорадо на конкурсі образотворчого мистецтва перемогла картина, яка була створена штучним інтелектом Midjourney. Чоловік Джейсон Алле збільшив зображення через одну нейромережу – Gigapixel AI, а потім роздрукував на полотні, судді конкурсу про це не знали.

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