Ученые заявили, что участники исследования не смогли отличить, какое стихотворение сгенерировано искусственным интеллектом, а какое создано человеком

Детали

Искусственный интеллект может создавать стихи хайку настолько высокого уровня, что люди не могут отличить произведения, созданные человеком, от произведений, сгенерированных ИИ, заявили японские исследователи.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что сотрудничество человека и искусственного интеллекта способствует лучшему творчеству в создании хайка" - говорится в итогах исследования.

Участники исследования оценивали хайку, отображавшуюся на экране компьютера по шкале из семи баллов по таким критериям, как, например, испытывали ли они "красоту" произведений. Хайку, созданные искусственным интеллектом, получили высокую оценку в 4,56 балла. Произведения поэтов – 4,15 балла.

Также участников спросили, создана ли каждая хайка человеком или искусственным интеллектом, и результаты показали, что они не могут их различить.

По словам ученых, результаты эксперимента свидетельствуют о психологическом эффекте под названием "отвращение к алгоритму", когда люди думают, что качественные работы созданы людьми. В то время исследование показало тенденцию участников ошибочно считать, что хайку, которое было составлено ИИ и получило высокие баллы, на самом деле было создано людьми.

Справка

Хайку — жанр японской лирической поэзии, трехстрочный неримированный стих на основе первой полустрофы танка, состоящий из 17 слогов (5-7-5) и отличающийся простотой поэтического языка, свободой изложения.

Напомним

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