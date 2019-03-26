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Китайские археологи нашли куриные яйца, которым более 2,5 тысяч лет

Киев • УНН

 • 12872 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ученые из Института археологии при историческом музее Нанкина во время проведения раскопок древнего захоронення сделанного более 2,5 тысяч назад на территории города Лиян в восточной провинции Цзянсу, обнаружили керамический сосуд, полный куриных яиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinghua.

Китайские археологи нашли куриные яйца, которым более 2,5 тысяч лет

Согласно информации издания, сначала археологи долго не могли собраться с духом, чтобы приступить к изучению находки.

"Мы не решились притрагиваться к яйцам с таким почтенным возрастом из опасений нарушить их хрупкую скорлупу. Содержание кувшина было исследовано с помощью рентгеновского аппарата, и оно показало, что все тысячелетние яйца, кроме одного, целые, хотя яичный белок и желток в них давно разложились", - рассказал участник раскопок Чжоу Хэнмин.

Предметы, которые находят в древних могилах, обычно могут отражать религиозные верования или просто привычки того, кто в них захоронен.

"В открытой нами гробнице мог быть похоронен тот, кто питал за столом слабость к яйцам и завещал похоронить себя вместе со своей любимой едой. Наши древние предки считали, что яйца рождают новую жизнь, поэтому кувшин с ними в могиле может также символизировать непрерывность жизни через многочисленное потомство", - предполагает Чжоу Хэнмин.

Стоит отметить, во время археологических раскопок древних захоронений в Китае ученые и раньше находили куриные яйца, но среди них не было ни одного целого. Лишь однажды в 2015 году в юго-западной провинции Гуйчжоу, в склепе, ученые обнаружили яйцо, снесенное около 2 тысяч лет назад. Но, при прикосновении к нему кисточкой, когда археологи попытались очистить свою находку от налипшей земли и других следов тысячелетий, оно тут же рассыпалось.

Ранее УНН сообщал, что в Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей, которым полмиллиарда лет. 

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