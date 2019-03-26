Китайские археологи нашли куриные яйца, которым более 2,5 тысяч лет

Согласно информации издания, сначала археологи долго не могли собраться с духом, чтобы приступить к изучению находки.

"Мы не решились притрагиваться к яйцам с таким почтенным возрастом из опасений нарушить их хрупкую скорлупу. Содержание кувшина было исследовано с помощью рентгеновского аппарата, и оно показало, что все тысячелетние яйца, кроме одного, целые, хотя яичный белок и желток в них давно разложились", - рассказал участник раскопок Чжоу Хэнмин.

Предметы, которые находят в древних могилах, обычно могут отражать религиозные верования или просто привычки того, кто в них захоронен.

"В открытой нами гробнице мог быть похоронен тот, кто питал за столом слабость к яйцам и завещал похоронить себя вместе со своей любимой едой. Наши древние предки считали, что яйца рождают новую жизнь, поэтому кувшин с ними в могиле может также символизировать непрерывность жизни через многочисленное потомство", - предполагает Чжоу Хэнмин.

Стоит отметить, во время археологических раскопок древних захоронений в Китае ученые и раньше находили куриные яйца, но среди них не было ни одного целого. Лишь однажды в 2015 году в юго-западной провинции Гуйчжоу, в склепе, ученые обнаружили яйцо, снесенное около 2 тысяч лет назад. Но, при прикосновении к нему кисточкой, когда археологи попытались очистить свою находку от налипшей земли и других следов тысячелетий, оно тут же рассыпалось.

Ранее УНН сообщал, что в Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей, которым полмиллиарда лет.