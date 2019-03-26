Китайські археологи знайшли курячі яйця, яким понад 2,5 тисячі років

Згідно з інформацією видання, спочатку археологи довго не могли зібратися з духом, щоб приступити до вивчення знахідки.

"Ми не наважилися торкатися до яєць з таким поважним віком з побоювань зруйнувати їх тендітну шкаралупу. Вміст глечика було досліджено за допомогою рентгенівського апарату, і він показало, що всі тисячолітні яйця, крім одного, цілі, хоча яєчний білок і жовток в них давно розклалися", - розповів учасник розкопок Чжоу Хенмін.

Предмети, які знаходять в древніх могилах, зазвичай можуть відображати релігійні вірування або просто звички того, хто в них похований.

"У відкритій нами гробниці міг бути похований той, хто мав за столом слабкість до яєць і заповідав поховати себе разом зі своєю улюбленою їжею. Наші давні предки вважали, що яйця дають нове життя, тому глечик з ними в могилі може також символізувати безперервність життя через численне потомство", - припускає Чжоу Хенмін.

Варто відзначити, під час археологічних розкопок стародавніх поховань в Китаї вчені і раніше знаходили курячі яйця, але серед них не було жодного цілого. Лише одного разу в 2015 році в південно-західній провінції Гуйчжоу, в склепі, вчені виявили яйце, знесене близько 2 тисяч років тому. Але, при дотику до нього пензликом, коли археологи спробували очистити свою знахідку від налиплої землі і інших слідів тисячоліть, воно одразу ж розсипалося.

Раніше УНН повідомляв, що в Китаї знайшли тисячі невідомих науці скам'янілостей, яким півмільярда років.