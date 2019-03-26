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Китаец привез в Южную Корею колбасу с вирусом АЧС

Киев • УНН

 • 12140 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Южнокорейские чиновники обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС) в свиной колбасе, привезенной в страну жителем Китая. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на Pork Business.

Китаец привез в Южную Корею колбасу с вирусом АЧС

"Это второй случай, когда вирус АЧС был обнаружен в китайских продуктах, перевозимых в Южную Корею путешественниками", - говорится в сообщении.

Напоминается, что подобный случай произошел в августе 2018 года. После этого власти Южной Кореи ужесточили таможенный контроль в аэропортах и ​​портах.

Также напомним, американцы обнаружили китайскую свинину в контейнерах со стиральным порошком. Размер контрабанды впечатляет – федеральные агенты США изъяли 1 миллион фунтов (около 454 тонн) мяса, которое тоже может быть зараженным АЧС.

Уточним, что вирус впервые был зафиксирован в Китае в прошлом году.

Эксперты говорят о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.

В Украине же АЧС также не утихает уже более 6 лет. По словам депутата Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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