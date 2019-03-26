Китаєць привіз до Південної Кореї ковбасу з вірусом АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Південнокорейські чиновники виявили африканську чуму свиней (АЧС) у свинячий ковбасі, привезеній у країну жителем Китаю. Про це повідомило міністерство сільського господарства Південної Кореї, передає УНН з посиланням на Pork Business.
"Це другий випадок, коли вірус АЧС був виявлений у китайських продуктах, що перевозяться у Південну Корею мандрівниками", - йдеться у повідомленні.
Нагадується, що подібний випадок стався у серпні 2018 року. Після цього влада Південної Кореї посилили митний контроль в аеропортах і портах.
Також нагадаємо, американці виявили китайську свинину в контейнерах з пральним порошком. Обсяг контрабанди вражає - федеральні агенти США вилучили 1 мільйон фунтів (близько 454 тонн) м'яса, яке теж може бути зараженим АЧС.
Уточнимо, що вірус вперше був зафіксований у Китаї у минулому році.
Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини у світі і є головним її споживачем.
В Україні ж АЧС також не вщухає вже більше 6 років. За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений Миколою Бабенком. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.