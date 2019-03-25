Контрабанда "по-китайски": американцы обнаружили свинину в контейнерах со стиральным порошком
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Федеральные агенты США изъяли 1 миллион фунтов (около 454 тонн) свинины, ввезенной контрабандой из Китая в порт в Нью-Джерси. Об этом пишет МЭОО "Зеленый фронт", передает УНН.
Свинина была изъята на фоне опасений наличия вируса африканской чумы свиней (АЧС) в мясе.
Сообщается, что за последние несколько недель свинина прибыла более чем в 50 морских контейнерах в порт Ньюарк, штат Нью-Джерси. Мясо оказалось спрятанным в контейнерах с лапшой и стиральным порошком.
Это крупнейшее в истории изъятие сельскохозяйственной продукции в США, комментирует специалист по связям с общественностью Службы таможенного и пограничного контроля США Энтони Буччи.
"На данный момент ведется расследование", - сказал Буччи, добавив, что таможенное агентство работает с министерством сельского хозяйства США.
АЧС в США никогда не фиксировалась ранее. Поэтому официальные лица наращивают усилия по предотвращению распространения этой болезни.
Уточним, что Китай страдает от АЧС. Вирус впервые за всю историю был зафиксирован в стране в прошлом году.
Эксперты говорят о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
В Украине АЧС также не утихает уже 6 лет. По словам депутата Сергея Тригубенка, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.