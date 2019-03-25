Контрабанда "по-китайськи": американці виявили свинину в контейнерах з пральним порошком

Свинина була вилучена на тлі побоювань наявності вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у м'ясі.

Повідомляється, що за останні кілька тижнів свинина прибула більш ніж в 50 морських контейнерах в порт Ньюарк, штат Нью-Джерсі. М'ясо виявилося захованим в контейнерах з локшиною і пральним порошком.

Це найбільше в історії вилучення сільськогосподарської продукції в США, коментує фахівець зі зв'язків з громадськістю Служби митного і прикордонного контролю США Ентоні Буччі.

"На даний момент ведеться розслідування", - сказав Буччі, додавши, що митне агентство працює з міністерством сільського господарства США.

АЧС в США ніколи не фіксувалася раніше. Тому офіційні особи нарощують зусилля щодо запобігання поширення цієї хвороби.

Уточнимо, що Китай страждає від АЧС. Вірус вперше за всю історію був зафіксований в країні в минулому році.

Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.

В Україні АЧС також не вщухає вже 6 років. За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Госпродпотребслужби і брак компетентних кадрів.

Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.