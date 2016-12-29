Китаянка установила рекорд, родив здорового ребенка в возрасте 64 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой пожилой женщиной в Китае, которая родила здорового ребенка, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Роды прошли в среду в одной из больниц в городе Чанчунь.
Отмечается, что женщине удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения - ред.).
Как сообщили знакомые женщины, она с мужем решилась на рождение ребенка в таком возрасте после того, как умер их единственный ребенок.