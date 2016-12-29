Китаянка встановила рекорд, народивши здорову дитину у віці 64 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Жителька китайської провінції Цзілінь народила сина в 64 роки, ставши найстаршою жінкою в Китаї, яка народила здорову дитину, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Пологи пройшли в середу в одній з лікарень в місті Чанчунь.
Зазначається, що жінці вдалося завагітніти за допомогою процедури ЕКЗ (екстракорпорального запліднення - ред.).
Як повідомили знайомі жінки, вона з чоловіком зважилася на народження дитини в такому віці після того, як померла їхня єдина дитина.