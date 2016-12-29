Китаянка встановила рекорд, народивши здорову дитину у віці 64 роки

Пологи пройшли в середу в одній з лікарень в місті Чанчунь.

Зазначається, що жінці вдалося завагітніти за допомогою процедури ЕКЗ (екстракорпорального запліднення - ред.).

Як повідомили знайомі жінки, вона з чоловіком зважилася на народження дитини в такому віці після того, як померла їхня єдина дитина.