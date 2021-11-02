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Китай обвиняет США в "непрозрачности" по отношению к аварии подводной субмарины

Киев • УНН

 • 16201 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Китай обвинил США в "отсутствии прозрачности и ответственности" в связи с аварией в Южно-Китайском море с подводной лодкой ВМС. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Associated Press.

Китай обвиняет США в "непрозрачности" по отношению к аварии подводной субмарины

Детали

На ежедневном брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США должны предоставить полную информацию об инциденте, который возродил спор между двумя странами относительно стратегического водного пути.

"Мы еще раз призываем США дать подробный отчет об аварии", - сказал он.

Ван сообщил, что США до сих пор не смогли предложить "внятного объяснения" того, что атомная подводная лодка ВМФ страны делала в этом районе Южно-Китайского моря.

ВМС США заявили, что ядерный реактор и двигательное оборудование подводной лодки не были повреждены. В результате столкновения экипаж получил небольшое количество травм средней и легкой степени тяжести. Агентство USNI News, которое первым сообщило о столкновении субмарины с подводной горой, сообщило, что в носовой части субмарины были повреждены балластные цистерны.

Добавим

Американский военный корабль США с ядерной установкой "Коннектикут" ударился о подводную гору. Военно-морской флот США еще не полностью объяснил, как и почему субмарина ударилась о подводную гору, и не раскрыл степень повреждения субмарины класса Seawolf.

Инцидент произошел еще 2 октября, но флот сообщил о нем лишь через пять дней. Судно отправилось в Гуам для оценки ущерба, где и осталось в дальнейшем.

Дополнение

Китай претендует на суверенитет над всем Южно-Китайским морем, через которое ежегодно проходят триллионы долларов международной торговли. Шесть правительств заявляют права на острова, атоллы и исключительные экономические зоны в море, в то время как США настаивают на сохранении свободы судоходства, подкрепляя это регулярными военными полетами, морским патрулированием и учебными миссиями по всему региону.

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