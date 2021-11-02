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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Китай звинувачує США у "непрозорості" щодо аварії підводної субмарини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Китай звинуватив США у "відсутності прозорості та відповідальності" у зв'язку з аварією в Південно-Китайському морі з підводним човном ВМС. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Китай звинувачує США у "непрозорості" щодо аварії підводної субмарини

Деталі

На щоденному брифінгу офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що США мають надати повну інформацію про інцидент, який відродив суперечку між двома країнами щодо стратегічного водного шляху.

"Ми ще раз закликаємо США дати докладний звіт про аварію", - сказав він.

Ван повідомив, що США досі не змогли запропонувати "чіткого пояснення" того, що атомний підводний човен ВМФ країни робив у цьому районі Південно-Китайського моря.

ВМС США заявили, що ядерний реактор і рухове устаткування підводного човна не було пошкоджено. Внаслідок зіткнення екіпаж отримав невелику кількість травм середнього та легкого ступеня тяжкості. Агентство USNI News, яке першим повідомило про зіткнення субмарини з підводною горою, повідомило, що в носовій частині субмарини були пошкоджені баластові цистерни.

Додамо

Американський військовий корабель США з ядерною установкою "Коннектикут" вдарився об підводну гору. Військово-морський флот США ще не повністю пояснив, як і чому субмарина вдарилася об підводну гору, і не розкрив ступінь ушкодження субмарини класу Seawolf.

Інцидент стався ще 2 жовтня, але флот повідомив про нього лише за п'ять днів. Судно вирушило до Гуаму для оцінки збитків, де й залишилося надалі.

Доповнення

Китай претендує на суверенітет над усім Південно-Китайським морем, через яке щорічно проходять трильйони доларів міжнародної торгівлі. Шість урядів заявляють права на острови, атоли та виняткові економічні зони в морі, тоді як США наполягають на збереженні свободи судноплавства, підкріплюючи це регулярними військовими польотами, морським патрулюванням та навчальними місіями по всьому регіону.

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