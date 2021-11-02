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Атомна субмарина США зіткнулася в Тихому океані з підводною горою

Київ • УНН

 • 49851 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Атомний підводний човен USS Connecticut зіткнувся в Південно-Китайському морі з невідзначеною на карті підводною горою. Про це повідомляє портал новин інституту ВМС США (USNI), передає УНН.

Атомна субмарина США зіткнулася в Тихому океані з підводною горою

Цитата

"У ході розслідування було встановлено, що підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з підводною горою, що не відзначений на карті, в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні, — повідомила офіційний представник 7-го флоту ВМС США Хейлі Сімс.

Деталі

За даними порталу, розслідування інциденту було завершено минулого тижня. Його результати передали командувачу 7-го флоту віце-адміралу Карлу Томасу, який надалі повинен буде визначити, чи варто вжити будь-яких додаткових заходів у зв’язку з цим.

USNI повідомляє, що під час зіткнення підводного човна з горою було пошкоджено баластові цистерни. Удар припав по носовій частині субмарини. Ядерна силова установка та її елементи пошкоджені не були.

Нагадаємо

Напередодні два поїзди зіткнулися на околицях англійського Солсбері, більше 10 постраждалих.

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