Атомна субмарина США зіткнулася в Тихому океані з підводною горою

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"У ході розслідування було встановлено, що підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з підводною горою, що не відзначений на карті, в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні, — повідомила офіційний представник 7-го флоту ВМС США Хейлі Сімс.

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За даними порталу, розслідування інциденту було завершено минулого тижня. Його результати передали командувачу 7-го флоту віце-адміралу Карлу Томасу, який надалі повинен буде визначити, чи варто вжити будь-яких додаткових заходів у зв’язку з цим.

USNI повідомляє, що під час зіткнення підводного човна з горою було пошкоджено баластові цистерни. Удар припав по носовій частині субмарини. Ядерна силова установка та її елементи пошкоджені не були.

Нагадаємо

Напередодні два поїзди зіткнулися на околицях англійського Солсбері, більше 10 постраждалих.