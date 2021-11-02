Атомная субмарина США столкнулась в Тихом океане с подводной горой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулся в Южно-Китайском море с неотмеченной на карте подводной горой. Об этом сообщает портал новостей Института ВМС США (USNI), передает УНН.
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“В ходе расследования было установлено, что подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулся с подводной горой, что не отмечен на карте, в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе”, — сообщила официальный представитель 7-го флота ВМС США Хейли Симс.
Детали
По данным портала, расследование инцидента было завершено на прошлой неделе. Его результаты передали командующему 7-го флота вице-адмиралу Карлу Томасу, который в дальнейшем должен будет определить, стоит ли принять какие-либо дополнительные меры в связи с этим.
USNI сообщает, что при столкновении подводной лодки с горой были повреждены балластные цистерны. Удар пришелся по носовой части субмарины. Ядерная силовая установка и ее элементы повреждены не были.
Напомним
Накануне два поезда столкнулись в окрестностях английского Солсбери, более 10 пострадавших.