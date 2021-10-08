Південно-Китайське море: підводний човен США зіткнувся з “невідомим об’єктом”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Понад десяток американських моряків отримали поранення після того, як атомна підводний човен зіткнувся з “невідомим об’єктом” під час занурення у Південно-Китайському морі. Про це повдіомляє УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
П’ятнадцять моряків отримали незначні травми, коли американський корабель USS Connecticut зіткнувся з об’єктом. Інцидент стався, коли в регіоні зростає напруга через вторгнення Китаю в зону протиповітряної оборони Тайваню.
Чиновники заявили, що незрозуміло, що стало причиною зіткнення.
Представник ВМС США заявив, що зараз він прямує до американської території Гуам.
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“Атомна установка та космічні установки USS Connecticut не постраждали і залишаються повністю робочими. Обсяг пошкоджень решти підводного човна оцінюється. ВМС США не просили допомоги”, — йдеться у повідомленні представника ВМС США.
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Інцидент стався всього через кілька тижнів після того, як США, Великобританія та Австралія уклали історичний пакт про безпеку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні , що вважається спробою протистояти Китаю. Пакт Аукуса передбачає, що США поділяться інформацією з Австралією про створення власних атомних підводних човнів.
Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що “глибоко стурбований” діями, які підривають мир у Тайванській протоці. Він виступав після того, як Китай четвертий день поспіль направив до зони протиповітряної оборони Тайваню рекордну кількість військових літаків.
Нагадаємо
Підводний човен індонезійських ВМС, що зник 6 жовтня, виявили. Всі 53 моряки, які перебували на борту субмарини, загинули.