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Южно-Китайское море: подводная лодка США столкнулась с “неизвестным объектом”

Южно-Китайское море: подводная лодка США столкнулась с “неизвестным объектом”

Киев  •  УНН

 • 61245 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Более десятка американских моряков получили ранения после того, как атомная подлодка столкнулась с “неизвестным объектом” во время погружения в Южно-Китайском море. Об этом Сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Пятнадцать моряков получили незначительные травмы, когда американский корабль USS Connecticut столкнулся с объектом. Инцидент произошел, когда в регионе растет напряжение из-за вторжения Китая в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Чиновники заявили, что непонятно, что стало причиной столкновения.

Представитель ВМС США заявил, что сейчас он направляется к американской территории Гуам.

Цитата

“Атомная установка и космические установки USS Connecticut не пострадали и остаются полностью рабочими. Объем повреждений остальных подводной лодки оценивается. ВМС США не просили помощи ”, - говорится в сообщении представителя ВМС США.

Дополнительно

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как США, Великобритания и Австралия заключили исторический пакт о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считается попыткой противостоять Китаю. Пакт Аукуса предусматривает, что США поделятся информацией с Австралией о создании собственных атомных подводных лодок.

Между тем советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что “глубоко обеспокоен” действиями, которые подрывают мир в Тайваньском проливе. Он выступал после того, как Китай четвертый день подряд направил в зону противовоздушной обороны Тайваня рекордное количество военных самолетов.

Напомним

Подводная лодка индонезийских ВМС, исчез 6 октября, обнаружили. Все 53 моряка, находившихся на борту субмарины, погибли .

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